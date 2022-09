Khloé Kardashian agradece el apoyo de sus fans luego de presentar a su segundo bebé entre lágrimas

"¡Estoy tan agradecida de haberlo hecho!", tuiteó. "Nunca había visto tanto amor, amabilidad y empatía en mucho tiempo en las redes sociales. Gracias a todos por ser amables, solidarios y amorosos. Gracias por ser amables y comprensivos".

Khloé continuó, "Gracias por su amor y dulzura. ¡Quiero decir eso con todo lo que hay en mí! Gracias por ver uno de los episodios más difíciles que he filmado. Gracias por tomarte tu tiempo para verlo, independientemente de cuáles sean tus sentimientos hacia mí. Los valoro y los aprecio a todos".

En The Kardashians, Khloé se emocionó al hablar sobre su viaje al bebé No. 2 en un confesionario. "Tristan y yo estamos... Ni siquiera sé si quiero decir, 'Tristan y yo'", dijo. "Voy a tener otro bebé y, obviamente, es muy privado y no quiero que esto se sepa ahora porque quiero proteger, creo, mi bienestar mental, así como el de la madre sustituta y todo eso. Pero, um, sí, ha sido mucho por lo que pasar al mismo tiempo".

Ella continuó, "No puedo escuchar sobre esto durante meses sobre lo idiota que soy, lo tonta que soy, todas estas cosas de todos los demás. Como, esa es la parte que es, creo, la ansiedad . Como, ni siquiera puedo empezar a pensar en eso".