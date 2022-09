Mira cómo Karol G sale adelante tras sufrir accidente en pleno concierto

Karol tardó un poco en recuperarse, pero tras unos segundos, la artista de GATÚBELA recuperó el aliento y volvió a ponerse en pie con una de sus preocupadas bailarinas a su lado y envuelta entre la ovación del público.

"Se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió una rodilla. Se me partió todo, me duele todo", dijo.

Pues, este fin de semana, la historia se repitió en la misma ciudad estadounidense.