Khloé Kardashian y Michele Morrone de 365 DNI pasan tiempo muy juntos en Milán

La fundadora de Good American presentó al niño, cuyo nombre no ha sido revelado, en el estreno de la segunda temporada de The Kardashians el 22 de septiembre. En la serie de Hulu, Khloé se emocionó al hablar sobre su viaje agridulce al bebé No. 2, nacido el 28 de julio y concibió con Tristan a través de un vientre sustituto un mes antes de enterarse de que la estrella de la NBA había tenido otro hijo, también un niño, con Maralee Nichols.