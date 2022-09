“Sos re tóxica”: Mauro Icardi publica una controversial discusión con Wanda Nara

El drama continúa entre el futbolista y la empresaria.

Luego de meses de rumores, Wanda Nara finalmente confirmó su separación de Maruo Icardi tras 8 años de matrimonio. Durante su relación, el dúo tuvo a dos hijas, Francesca e Isabella.

Para revelar el verdadero estatus de su relación, Nada compartió un comunicado en sus redes el pasado 22 de septiembre, y anunció, "Me resulta muy doloroso vivir este momento, pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos".