Confirman a Rihanna como la artista del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2023

La publicación de Rihanna llega tres años después de que le dijera a Vogue que "absolutamente" rechazó una oferta de show en el medio tiempo del Super Bowl en solidaridad con Colin Kaepernick. "No podría atreverme a hacer eso", dijo el cantante de R&B. "¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podría ser una vendida. No podría ser una facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a hacerlo y serles útil en cualquier forma".

Su cambio de corazón también se produce después de un cambio importante en su vida. Este verano, Rihanna se convirtió en madre y le dio la bienvenida a primer hijo con su novio A$AP Rocky, un bebé varón.