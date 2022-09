Mariska Hargitay, Ice T y más, nos cuentan cuál es la mejor parte de trabajar en La Ley y el Orden

Gracias a la serie original, su creador, Dick Wolf, extendió un universo de justicia que ha visto una cantidad impresionante de series derivadas, siendo Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales la más querida del público. Y ahora, con la llegada de Ley y el Orden: Crimen Organizado, y el regreso de Meloni como Elliot Stabler, las esperanzas de verlo reunido románticamente con su excompañera Olivia Benson (Hargitay) han despertado un nuevo nivel de emoción en el público más fiel a la franquicia.

No importa su eres un fan clásico, o si has sido conquistado con por su magia en los últimos años, La Ley y el Orden parece estar en su época dorada y sus estrellas no irán a ningún lado.