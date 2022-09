Por esto creen que True Thompson reveló accidentalmente el nombre del bebé de Kylie Jenner

En el adorable momento, parece que a la pequeña se le escapó el nombre de su primito... ¡Conócelo en el video de arriba!

Por supuesto, Kylie y Travis son los que saben el nombre con seguridad. Sin embargo, la magnate del maquillaje y el rapero han mantenido el apodo en secreto desde que revelaron en marzo que lo cambiarían de su nombre original Wolf. Aunque, Kylie compartió recientemente que aún no han cambiado legalmente el nombre.

"Simplemente no estamos listos para compartir todavía", dijo en un episodio de The Late Late Show a principios de este mes. "Sabes, Travis... un día dirá 'Ooh, esto parece genial' y lo cambiará de nuevo. Entonces, probablemente no lo cambiemos oficialmente hasta que tal vez...".