El mensaje de Lamar Odom a Khloé Kardashian ante la llegada de su segundo bebé

Lamar Odom todavía se mantiene al día con Khloé Kardashian.

En declaraciones exclusivas a E! News en una entrevista conjunta con su hija Destiny Odom, la estrella de la NBA admitió que el reality show de su ex esposa, The Kardashians, se ha convertido en su "placer culposo". De hecho, Lamar incluso sintonizó el estreno de la segunda temporada de la serie de Hulu el 21 de septiembre y vio a Khloé detallar su viaje al bebé No. 2 con Tristan Thompson en medio de su escándalo de paternidad.