Kendall Jenner nos explica cómo nació su mejor momento de moda con Devin Booker

Kendall Jenner está dando un paseo por el carril de los recuerdos con algunos de sus mejores momentos de la moda.

El 22 de septiembre, la estrella de The Kardashians, de 26 años, pasó por 16 looks desde 2007 hasta 2022 como parte del segmento "Life in Photos" de Vogue. Mientras hablaba sobre el impresionante look vintage de Dolce & Gabbana que usó durante su viaje a Italia para las nupcias en mayo de su hermana Kourtney Kardashian con Travis Barker, Kendall compartió detalles sobre su look a juego con su novio Devin Booker.