Khloé Kardashian presenta a su bebé y da pistas sobre su nombre en The Kardashians

Pero, como señaló anteriormente una fuente cercana a Khloé, la noticia del bebé no significaba que los dos volvieran a estar juntos después del escándalo de paternidad de Tristan el año pasado, y la fuente compartió que "no han hablado fuera de los asuntos de crianza compartida". (La estrella de la NBA le dio la bienvenida a su hijo Theo con Maralee Nichols el año pasado. También es padre de Prince, de 5 años, con su ex Jordan Craig).

Hacia el final del episodio, el hijo de Khloé hizo su debut en la televisión, con la madre de dos dándole a los espectadores un vistazo de su recién nacido momentos después de su llegada.