La reacción de Behati Prinsloo ante el “comportamiento inapropiado” de Adam Levine

Como escribió el artista de "She Will Be Loved" en su comunicado de Instagram Story el 20 de septiembre, "Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida".

Levine y Prinsloo, quienes se casaron en 2014, son padres de las niñas Dusty Rose (5) y Gio Grace (4), y actualmente esperan su tercer hijo juntos. "En ciertos casos se volvió inapropiado; lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia", agregó Levine sobre su comportamiento pasado. "Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo".