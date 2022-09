Daniel Elbittar le confiesa a Carmen Aub lo difícil de la paternidad hoy en día

Sobre los roles establecidos en los que se consideraba femenino el ejercer una papel en casa y cómo maneja estas situaciones con su esposa Sabrina Saera, dijo:

"Yo la puedo ayudar a ella con labores de la casa, yo me puedo quedar cuidando a Max mientras ella trabaja. Creo que ahorita hay muchas maneras de resolver. Yo jamás veía a mi papá haciendo cosas de la casa, por ponerte un ejemplo(…) a veces yo me pongo a lavar, a cocinar, lo único que no hago es lavar los platos porque no me gusta; pero me comparto mucho las actividades".