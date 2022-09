Adam Levine admitió haber sido infiel en esta vieja entrevista de 2009

"En retrospectiva, desearía haber cuestionado más las cosas. Ojalá no fuera tan ingenua, pero ser ingenua no es una excusa para lo que hice y el papel que desempeñé en esto", agregó Sumner. "Nuevamente, de ninguna manera estaba tratando de ganarme su simpatía y me doy cuenta completamente de que no soy la víctima en esto. No soy yo quien realmente está siendo lastimado aquí, son Behati y sus hijos y por eso lo siento tanto".

Si bien Behati no se ha pronunciado públicamente sobre la situación, Adam ha dejado claro que su principal prioridad es su familia.

"Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo", compartió Adam el 20 de septiembre. "Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad".