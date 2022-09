Khloé Kardashian rompe en llanto mientras habla de su bebé Nº2 y el escándalo de Tristan Thompson

Khloé Kardashian está lista para compartir su versión de la historia.

Casi dos meses después de que la magnate de Good American le diera la bienvenida a un hijo con su ex Tristan Thompson a través de un vientre sustituto, los fanáticos están viendo el viaje del dúo al bebé número 2 en The Kardashians. Sin embargo, como se muestra en un avance lanzado el 20 de septiembre, el camino no fue fácil, especialmente dado el momento.

"Hay algo de lo que estoy lista para hablar", dijo Khloé en el clip de Hulu. "Tristan y yo vamos a tener otro bebé".