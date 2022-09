¡Shakira rompe el silencio sobre Piqué!: "Uno de los momentos más difíciles y oscuros de mi vida"

En ELLE agregan "Da dignidad a la persona", y Shakira responde: "Exactamente. Y siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música ha traído luz.

ELLE : "Quiero hablar de este momento oscuro para ti. Ha usado palabras como "sentirse como si se estuviera ahogando". ¿Cómo te va con la disolución de tu relación?"

Shakira : "Oh, es realmente difícil hablar de esto personalmente, especialmente porque es la primera vez que abordé esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Y entonces ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil".

"Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los paparazzi nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta, ¿sabes?"