¿Adam Levine y Behati Prinsloo siguen tras las acusaciones de infidelidades?

El 20 de septiembre, el cantante fue visto disfrutando de la luz del día con la modelo de Victoria's Secret en Montecito, California. En fotos publicadas por el Daily Mail, el dúo, que son padres de sus hijas Dusty Rose, 5, y Gio Grace, 4 , y esperan su tercer bebé juntos, fueron vistos sonriendo mientras golpeaban la ciudad.

Para la ocasión, el músico de "She Will Be Loved" se puso una camiseta roja con gráficos, pantalones cortos negros y zapatillas beige, mientras que Behati lució una camiseta blanca. Ambos complementaron sus looks casuales con lentes de sol y cadenas doradas.