¿Qué hay detrás de la escena de sexo entre Rhaenyra y Ser Criston Cole en ‘La Casa del Dragón’?

Frente a las diversas grabaciones de ímpetu sexual, el actor que interpreta a Ser Criston Cole, dijo a Cosmopolitan:

"Esta escena es algo de lo que estuvimos hablando siete meses. Lo más importante para mí fue que no sintiera como otro momento sexual, con sudor brillante en la espalda, porque la realidad no es así. Cualquiera que lo haya practicado sabe que el sexo no es bonito en ese sentido. No es algo pintoresco o alucinante, especialmente cuando eres joven".

Respecto a la incomodidad que se siente al interpretar este tipo de escenas, Fabien Frankel confesó:

"Tienes que asentar algunas cosas con las que te sientes incómodo, y descubrir y comprender el cuerpo de los demás (sin hablar de la parte práctica del asunto)''.