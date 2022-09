Adam Levine dice que su familia es "lo único que me importa en este mundo" mientras niega su infidelidad

En otro TikTok, Sumner dijo que quería disculparse con Behati y los hijos de la pareja.

"En retrospectiva, desearía haber cuestionado más las cosas, desearía no haber sido tan ingenua, pero ser ingenua no es una excusa para lo que hice y el papel que desempeñé en esto", explicó en la publicación del 20 de septiembre. "Nuevamente, de ninguna manera estaba tratando de ganarme su simpatía y me doy cuenta completamente de que no soy la víctima en esto. No soy yo quien realmente está siendo lastimado aquí, son Behati y sus hijos y por eso lo siento mucho".