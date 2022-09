Lista de nominados a los Latin Grammys 2022

Mejor Álbum de Salsa

SERÁ QUE SE ACABÓ/ Páfata & Unicornio

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

LUIS FIGUEROA/ Luis Figueroa

Y TE LO DICE.../ Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

LADO A LADO B/ Víctor Manuelle

Canción del Año

"A VECES BIEN A VECES MAL"/ (Ricky Martin con Reik), Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramirez, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores

"AGUA"/ (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers) Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores

"ALGO ES MEJOR"/ Mon Laferte, compositora

"BALONCITO VIEJO"/ (Carlos Vives & Camilo), Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores

"BESOS EN LA FRENTE"/(Fonseca), Julio Reyes Copello & Fonseca, compositores

"ENCONTRARME"/ Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores

"HENTAI"/ (Rosalía), Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores

"ÍNDIGO"/ (Camilo & Evaluna Montaner), Édgar Barrera & Camilo, compositores

"PA MIS MUCHACHAS"/ (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso), Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores

"PROVENZA"/ (Karol G), Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores

"TACONES ROJOS"/ (Sebastián Yatra), Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores

"TOCARTE"/ (Jorge Drexler & C. Tangana), Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores