Eugenio Derbez reaparece y da detalles de las quince fracturas que sufrió

Habría necesitado una reconstrucción masiva que conlleva una larga recuperación. Pues, finalmente este domingo 18 de septiembre finalmente se pudo tener la versión directamente de Eugenio.

A través de un Instagram Live, con ayuda de su esposa, Alessandra Rosaldo, explicó: "Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado".