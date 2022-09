Chrissy Teigen confiesa que su pérdida de 2020 fue en realidad un aborto que le salvó la vida

La coanfitriona de Lip Sync Battle, que también comparte a su hija Luna, de 6 años, y a su hijo Miles, de 4, con la cantante, dijo que después de reconocer que, de hecho, tuvo un aborto que le salvó la vida, se sintió horrible al referirse a la pérdida de su embarazo como un aborto espontáneo.

"Me quedé en silencio, sintiéndome rara por no haberle dado sentido de esa manera", continuó. "Le dije al mundo que tuvimos un aborto espontáneo, el mundo estuvo de acuerdo en que tuvimos un aborto espontáneo, todos los titulares dijeron que fue un aborto espontáneo. Y me sentí realmente frustrada porque, en primer lugar, no dije lo que era, y yo me sentí tonta porque me tomó más de un año entender realmente que habíamos tenido un aborto".