David Beckham no contuvo sus lágrimas mientras le rendía tributo a la reina Isabel II

David Beckham presentó sus respetos a la difunta reina Isabel II.

El 16 de septiembre, el legendario futbolista fue uno de los muchos dolientes que esperaron en fila durante horas para tener la oportunidad de ver el ataúd de Su Majestad en el Westminster Hall de Londres.

"Beckham llegó a las 2 a.m. y, a diferencia de todos los miembros del público no famosos en la fila de Elizabeth, no tiene la oportunidad realista de desanimarse si llueve o toma 20 horas", le dijo un testigo a E! News. "Mis respetos para él".