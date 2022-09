El motivo por el que Piqué rechazó su última negociación con Shakira

"No le gustaban los derroteros que estaba tomando la negociación por el gran número de cláusulas que ha incluido Shakira y por las exigencias extrañas de la colombiana".

El principal punto de discusión entre la ex pareja es "que no se ponen de acuerdo con donde se va a fijar la residencia de Milan y Sasha".

Sin embargo, parece que las negociaciones seguirán con la intención de no llegar a juicio. "No se habla de juicio y habrá próximamente una nueva reunión entre sus abogados", apunta Vázquez, "no está todo perdido.. Shakira y Gerard harán todo lo posible para no ir a juicio y para llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos".