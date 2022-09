La famosa canción que Laura Pausini se niega a cantar

Al iniciar el segmento de canciones italianas, se empezó a entonar "Bella Ciao", canción que se popularizó recientemente por ser el tema representativo de la serie de Netflix. No obstante, el impacto de su letra viene de mucho tiempo atrás y Laura dejó muy claro que en cuestiones de Estado, ella no quiere estar relacionada:

"Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas", dijo en el programa.

Ante los comentarios que la atacaron por tener preferencias partidistas, explicó:

"No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy".