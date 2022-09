Blake Lively está embarazada de su 4to bebé con Ryan Reynolds

"Tener hijos para mí me hizo sentir mucho más en mi piel", le dijo Blake a Forbes en mayo. "Nunca me sentí más yo mismo o a gusto en mi propio cuerpo o con más confianza, por no decir que no hay un montón de inseguridades que me atacan un millón de veces al día, pero me siento increíblemente estable".

Por supuesto, todavía le dan "actitud" de vez en cuando, pero ella tiene un remedio hilarante para eso. Todo lo que tiene que hacer es recordarles lo genial que es su madre, lo que obviamente incluye mostrarles sus conjuntos mágicos de Met Gala.