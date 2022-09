Khloé Kardashian estalla contra un crítico que sugiere que ella nunca pasa tiempo con sus hijos

La reunión de Khloé con Elle fue su primera entrevista desde que le dio la bienvenida a su segundo hijo con el jugador de baloncesto, de quien se separó el año pasado.

Sin embargo, la reciente noticia de su bebé no significa que Tristan, quien enfrentó una demanda de paternidad el año pasado antes de que los resultados de las pruebas confirmaran que tuvo un hijo con Maralee Nichols, y Khloé estén juntos de nuevo. Inmediatamente después de que los dos expandieran su familia, una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dijo a E! News a principios de agosto que ella y la estrella de la NBA "no han hablado fuera de los asuntos de paternidad compartida".