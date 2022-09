Emmys 2022: Momentos épicos que no viste en la TV

Lizzo & Jennifer Coolidge

La cantante y la actriz se sentían muy bien después de ganar sus premios Emmy, con Lizzo llevándose a casa el oro en la categoría de Mejor Programa de Competencia por su show Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls y Coolidge recibiendo el honor de Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie, por su papel en The White Lotus