John Legend rinde tributo a Chadwick Boseman y Bob Saget en los Emmy 2022

Videos relacionados : John Legend interpretó "Pieces" durante el tributo a Chadwick Boseman y Bob Saget en los Emmy 2022

De una Leyenda a otra...

Durante los Premios Emmy 2022 el 12 de septiembre, John Legend presentó una conmovedora interpretación de su nueva canción, "Pieces", como tributo a los actores, escritores, directores y miembros del equipo de televisión que fallecieron este año.

"¿No fuiste tú quien me dijo que el dolor era un maestro y que todo lo que alguna vez amaste te dejaría, te dejaría en paz?" cantó en el escenario. "Y lo único que puedes hacer es recoger los pedazos, dejar que tu corazón roto aprenda, aprenda a vivir".

Las últimas estrellas homenajeadas durante el emotivo segmento in memoriam incluyeron a Betty White, Bob Saget, Nichelle Nichols, Gilbert Gottfried, Ray Liotta, Sidney Poitier y James Caan.

La ceremonia se produjo casi dos semanas después de los Creative Arts Emmys de 2022, donde Chadwick Boseman recibió un premio póstumo a la Mejor interpretación de voz en off de personajes. El 3 de septiembre, la fallecida estrella de Black Panther recibió su primer Emmy por su trabajo como Star Lord T'Challa en un episodio de la serie animada de Disney+ Marvel What If...?.