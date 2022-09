La broma de Selena Gomez sobre los paparazzi en los Emmys 2022

Pero antes de que se anunciara el ganador, la estrella de Only Murders in the Building se burló de sus queridos compañeros de reparto.

Todo comenzó cuando Martin Short bromeó acerca de que la multitud no le dio una ovación de pie. Steve Martin rápidamente le preguntó a Selena: "¿Cuánto tiempo nos queda?". Ella respondió: "Con una buena dieta y ejercicio, tal vez 10, 12 años".

