Zendaya parece un retrato traído del Hollywood clásico en la alfombra roja de los Emmy 2022

ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Su último conjunto en la alfombra roja ciertamente está a la altura de sus looks anteriores de los Emmy. En 2019, la estrella de Spider-Man parecía sacada directamente de un cómic con su vestido esmeralda -inspirado en Poison-Ivy- con cabello rojo oscuro. Y aunque las festividades de 2020 se llevaron a cabo virtualmente, ella no se contuvo con su hermoso vestido de lunares en blanco y negro de Christopher John Rodgers.

Actualmente, Zendaya está filmando la muy esperada secuela de Dune: Parte Dos con los coprotagonistas Timothée Chalamet, Florence Pugh y Austin Butler; de igual forma protagonizará la película Challengers de 2023, dirigida por Luca Guadagnino de Call Me By Your Name.

Sintoniza los Premios Emmy 2022 esta noche del 12 de septiembre, en vivo a las 20:00 horas en NBC y Peacock.

