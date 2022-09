Lista completa de ganadores de los Emmys 2022

Si bien siempre hay algunos desaires y sorpresas, también hubo algunos nominados previstos. Succession encabezó los nominados en la categoría de series dramáticas con 25 nominaciones, seguido de Euphoria con 16. En cuanto a los contendientes de series de comedia, Ted Lasso se dirige a la noche con 20 nominaciones, seguido de Hacks y Only Murders in the Building con 17 cada uno. The White Lotus y Dopesick tienen la mayor cantidad de nominaciones de los nominados a mini series con 20 y 14 nominaciones, respectivamente.

Ahora, los Emmys 2022 finalmente llegaron, ¡y aquí están los ganadores!