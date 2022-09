¡Así está la representación latina en los Emmys!

En 1978, el prestigioso actor mexicano Ricardo Montalbán se llevó el Emmy a Mejor Actuación de un Actor Invitado, gracias a su participación como Satangkai en la serie How the West Was Won.

Conoce a la actriz de Modern Family, que ha estado cuatro veces nominada al Emmy en el video de arriba, así como a la primera mujer latina que cantó en la gala del evento.