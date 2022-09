La inspiración detrás del look Old Hollywood de Elle Fanning en los Emmys 2022

Elle Fanning está tomando nota del viejo Hollywood para los Emmy 2022.

La actriz compartió la inspiración detrás de su estilo retro con Laverne Cox de Live From E! el 12 de septiembre, y reveló que llamó a la diseñadora de vestuario de The Great, Sharon Long, y a la costurera Catherine Shaw para que diseñaran su conjunto para la alfombra roja. (Mira todos los looks de la alfombra roja aquí y descubre todos los ganadores de los Emmys aquí).

"Siempre me ha inspirado el glamour de los años 50, específicamente cuando los diseñadores de vestuario diseñaban los vestidos de las actrices", compartió Elle mientras hablaba con Laverne en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California. "Es tan especial y puedes ver que esos vestidos están hechos con amor".