Zendaya Andrew Garfield, y más estrellas en la Alfombra Roja E! de los Emmys 2022

Succession lidera el grupo en la categoría de series dramáticas con 25 nominaciones, seguida por el éxito de HBO Max Euphoria, que obtuvo 16. Le siguen de cerca los contendientes de series de comedia, Ted Lasso, con 20 nominaciones, con Hacks y Only Murders in the Building justo detrás respectivamente con 17 cada uno.

Si bien los discursos de aceptación y los presentadores de la lista A son suficientes para que los fanáticos sintonicen, es imposible no mencionar la alfombra roja.

Se espera que tus nominados favoritos como Kaley Cuoco, Quinta Brunson, Reese Witherspoon y Zendaya sorprendan con sus estilos de moda.