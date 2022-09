Jacob Elordi se convertirá en el nuevo Elvis después de la biopic de Austin Butler

La próxima película, llamada Priscilla, se centra en la esposa de Elvis, Priscilla Presley. "Sofia Coppola escribió y dirigirá el largometraje 'Priscilla' basado en las memorias Elvis and Me de Priscilla Beaulieu Presley", señala el comunicado de prensa de la película de A24. "Publicado en 1985, el relato íntimo de Presley sobre su vida con Elvis se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y en una sensación internacional".

Cailee Spaeny de Mare of Easttown protagonizará junto a Jacob como el personaje titular de la película. (Olivia DeJonge interpretó a Priscilla en la película Elvis).