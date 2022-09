La reflexión de Vanessa Hudgens sobre sus relaciones con Zac Efron y Austin Butler

Vanessa salió con Zac, su coprotagonista de High School Musical, durante cuatro años antes de separarse en 2010. Ella comenzó a salir con Austin al año siguiente antes de separarse en 2020 después de nueve años juntos.

Vanessa le dio la bienvenida al comienzo de algo nuevo cuando conoció a su novio actual, Cole Tucker, en un espacio poco convencional.

"No voy a llamarlo un Zoom de celebridades, pero fue un grupo de meditación de Zoom que Joe Jonas armó, sí", dijo. "No me lo esperaba en absoluto. No creo que, si entro en un Zoom de meditación, diría, 'Aquí es donde conoceré a mi persona', Solo entré y dije, '¿Quién diablos es ese?'"