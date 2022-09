¡Maite Perroni y Andrés Tovar se comprometen en una adorable propuesta!

Años atrás, la actriz confesó a la periodista Lourdes Stephen que casarse no era algo que le atrajera mucho:

"A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije ‘no, no me caso'. A mí ya eso como que se me quitó"