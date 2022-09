Mira el primer retrato formal de Carlos III como Rey

De acuerdo con el gobierno británico, la ascensión de Carlos al trono se produjo momentos después de que el Palacio de Buckingham anunciara el fallecimiento de la reina Isabel.

Antes de su sucesión, el rey Carlos se había consolidado como el heredero aparente más antiguo y con más años de servicio en la historia británica, con su título de Príncipe de Gales desde julio de 1958.

Como destacó Carlos en su discurso a la nación, "Como lo hizo la propia Reina con una devoción tan inquebrantable, ahora yo también me comprometo solemnemente, durante el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Y donde sea que puedas vivir en el Reino Unido, o en los Reinos y territorios de todo el mundo, y cualquiera que sea tu origen o creencias, me esforzaré por servirte con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida".

Carlos será oficialmente proclamado Rey en una ceremonia formal el 10 de septiembre.