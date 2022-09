El rey Carlos honra a la fallecida reina Isabel II en su primer discurso oficial

Carlos continuó, "En su vida de servicio vimos ese amor permanente por la tradición, junto con ese intrépido abrazo al progreso, que nos hacen grandes como naciones. El afecto, la admiración y el respeto que inspiró se convirtieron en el sello distintivo de su reinado. Y, como todos los miembros de mi familia pueden testificar, ella combinó estas cualidades con calidez, humor y una habilidad infalible para ver siempre lo mejor en las personas. Rindo homenaje a la memoria de mi Madre y honro su vida de servicio".

El Rey señaló que su vida "cambiará, por supuesto, a medida que asuma mis nuevas responsabilidades", y agregó, "Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energía a las organizaciones benéficas y los asuntos que tanto me importan profundamente. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros".

Carlos, quien se convirtió en heredero al trono 3 años después de que su madre se convirtiera en Reina y fuera el Rey en espera más antiguo de Gran Bretaña antes de su muerte, también elogió a su "querida esposa", Camilla, quien ahora se convierte en Reina Consorte. Él dijo, "Sé que ella aportará a las demandas de su nuevo papel la firme devoción al deber en la que he llegado a depender tanto".