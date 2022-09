La inesperada despedida de Mirtha Legrand a la reina Isabel II

Personalidades de todos los ámbitos han manifestado su pesar y honrado a la reina que nació bajo el nombre de Elizabeth Alexandra Mary.

La legendaria estrella Mirtha Legrand hizo lo propio en declaraciones a América TV: "Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida".