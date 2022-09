Esta compañía fundada por Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por 250 millones de dólares

Además, alega que él "intentó entregar el 50% de la propiedad de los activos más valiosos de Chateau Miraval, las marcas registradas de Miraval" a uno de sus amigos de forma gratuita, tomando "millones de dólares en valor de Nouvel y poniéndolos en los bolsillos de Pitt y sus amigos".

La demanda también establece que la estrella de Once Upon a Time… In Hollywood y Jolie, que comparten seis hijos, tenían un acuerdo de que ella supervisaría sus proyectos humanitarios, incluida la Fundación Jolie-Pitt, mientras "la supervisión de la inversión de la pareja en Chateau Miraval quedó en manos de Pitt".

Sin embargo, la demanda alega que Pitt operaba la bodega sin consultar con Jolie y cuando ella pidió obtener más información y control sobre la propiedad, Pitt trató de "bloquear a Jolie y Nouvel para que no obtuvieran información o administraran Chateau Miraval".

En octubre de 2021, la demanda establece que Jolie vendió Nouvel a una compañía internacional de bebidas después de que Pitt "ignoró la oferta final de Jolie de vender su participación en la bodega en los mismos términos que había propuesto Pitt pero sin la cláusula de silencio".