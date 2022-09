Los escándalos más grandes de Grindr en todo el mundo

Como informa techmarkup.com, la famosa aplicación ha sido señalada por propiciar el racismo y discriminación, reforzando además estereotipos.

Indican: "Por ejemplo, en Estados Unidos se refieren despectivamente a los asiáticos y negros con palabras como 'chocolate' o 'arroz'. Además, es muy común ver descripciones en los perfiles de usuarios con mensajes del tipo "no asiático", "no negro", "no gordo" o "no afeminado".