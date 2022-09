¿Cómo funciona realmente el horóscopo?

Roxy nos dice que ha asistido a círculos de mujeres para propiciar una vinculación en el género que anteriormente padeció etapas de sumisión:

"Mi terapeuta tiene un círculo en Malinalco; ya no es legal, pero culturalmente las mujeres no pueden tener tierras, ni propiedades. Había una mujer del círculo que su esposo murió, entonces la familia le quería quitar el terreno ´porque eres mujer y no puede tener propiedades'. Se juntaron todas las mujeres del círculo y fueron a juzgados y demandaron. Las amenazaban pero todas juntas dijeron ‘no te vamos a dejar que te quiten tu terreno' y me contaba mi terapeuta cómo los hombres la amenazaban en la calles de: ´te vamos a matar' y ella ‘pues vengan, vengan por nosotras'. Y al final lograron conseguir que la mujer se quedara su terreno como la ley manda, pero ella sola no hubiera podido".