Miguel Bernardeau se vuelve viral por este gesto hacia Aitana ¡Míralo!

En abril pasado, los novios anunciaron el fin de las grabaciones de la serie que protagonizarán juntos: La Última, siendo la primera producción original de Disney+ que se realiza en España.

"Termina el rodaje de La Última. Me llevo este viaje aquí por siempre. Gracias equipo", escribió Aitana. "Yo quiero decir una cosa sin llorar mucho. Este ha sido un viaje super bonito. Yo nunca he hecho esto, lo sabéis todos y me lo voy a llevar siempre en mi corazón"

Según la sinopsis oficial: "La Última es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad. Es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Aquí comienza La Última, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento".