Shailene Woodley y Ansel Elgort tuvieron una dulce reunión de Bajo la misma estrella

Inmediatamente, la sección de comentarios de la publicación se iluminó con la emoción de los fanáticos y amigos, incluida Paris Hilton, quien soltó un emoji sonriente con dos ojos rojos de corazón.

Shailene, de 30 años, luego compartió la foto en su Historia de Instagram.

En The Fault in Our Stars de 2014, Shailene y Ansel interpretan a Hazel Grace Lancaster y Augustus "Gus" Waters, dos pacientes adolescentes con cáncer que se conocen en un grupo de apoyo y se enamoran.