Kim Kardashian explica cómo Kanye West la ayudó a ganar el respeto de los demás

"Creo que vino de personas que decían, '¿Por qué eres famosa?'", continuó Kim. "Y yo digo, 'Bueno, tenemos un programa de televisión'. Pero el hecho de que no estemos cantando, bailando y actuando en el programa no significa que la fama no haya venido de eso. Pero entonces, escribiría eso como un hashtag, no está mal para una chica sin talento, porque la gente solía decir, 'Bueno, ¿qué haces? ¿Cuál es tu talento?' Y yo era como, 'No sabía que necesitaba uno'".

Aun así, Kim está feliz de compartir algunas de sus habilidades. "Quiero decir, puedo darte un millón de talentos", dijo en su historia de portada. "Puedo cocinar bien, usar mis dedos de los pies para cualquier cosa. Podría decirte la mi*rda más rara del planeta. Pero creo que mi talento es el marketing y el negocio detrás de vender productos y saber lo que el cliente quiere y haciéndolo sentir alcanzable, pero también un poco inalcanzable al mismo tiempo. No diría que eso es un talento. Creo que es un poco de magia y conocimiento de los negocios. Tal vez sea talento, no lo sé".