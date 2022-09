Adam Levine y Behati Prinsloo esperan su tercer bebé juntos

"Es increíble. Voy a ser padre. Mi*rda, estoy emocionado", compartió el cantante. "Voy a ser un maldito padre. Voy a consentir a [Behati]".

Dusty Rose hizo su debut público en febrero de 2017 en el Paseo de la Fama de Hollywood de su padre durante una ceremonia.

"Tengo una hija, tengo la esposa más hermosa del mundo entero", dijo Levine a la multitud en su discurso. "Soy una de las personas más afortunadas que ha vivido y no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con las personas que más me quieren y por eso agradezco a todas esas personas. No puedo hacerlo individualmente, pero les agradezco a todos".