¿Por qué Justin Bieber está cancelando el resto de su gira mundial?

El cantante de "Yummy" agregó que consultó con sus médicos, equipo y familia su decisión de reanudar la etapa europea de su gira en julio. Sin embargo, después de seis presentaciones, Justin dijo que actuar le "afectó mucho".

"El fin de semana pasado, actué en el Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil", continuó. "Después de bajar del escenario, el cansancio me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que voy a tomarme un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".