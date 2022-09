El representante de Chris Pine rompe el silencio sobre el supuesto escupitajo de Harry Styles

Después de pasar horas hablando sobre Harry Styles y Chris Pine, estamos llegando al fondo del infame #SpitGate.

Este lunes, 5 de septiembre, los fanáticos de los coprotagonistas de Don't Worry Darling se entusiasmaron con una interacción particular en el Festival de Cine de Venecia 2022 durante la cual Styles supuestamente escupió a Pine mientras tomaba asiento para la proyección. Sin embargo, el representante de Pine le dice a E! News que la especulación simplemente no es cierta, compartiendo, "La gente está viendo una especie de ilusión extraña en línea que claramente es engañosa... no hay nada más que respeto entre estos dos hombres".

"Este es un intercambio completamente fabricado", agregó el representante, "y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".