Jennifer Lawrence finalmente revela el nombre de su bebé con Cooke Maroney

"Muchas de mis películas en el pasado han sido sobre mi madre, mi infancia", continuó Lawrence, de 32 años. "Me pregunto qué pasará ahora que seré testigo de la infancia de otra persona. Y me pregunto de qué estará hablando con su terapeuta. ‘Ella no me menospreciaría. Me besa en la boca. Me pidió que no fuera a la universidad'."